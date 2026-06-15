​Presidente da República diz que presença de Cabo Verde no Mundial demonstra que o país é uma “nação possível”

O Presidente da República, José Maria Neves, afirmou hoje que a presença de Cabo Verde no Campeonato do Mundo representa um dos momentos mais marcantes da nossa história e defendeu que o feito deve servir não apenas para celebrar o passado, mas também para inspirar a construção de um futuro mais ambicioso para o país.

Numa publicação na sua página nas redes sociais, o Chefe de Estado lembrou que Cabo Verde, em 1975, era considerado improvável e que, hoje, 50 anos depois, o país está no Campeonato do Mundo, entre os melhores do mundo.

“Se hoje, 50 anos depois, estamos no Campeonato do Mundo, já provamos que somos uma nação possível”, afirmou José Maria Neves.

Segundo o Chefe de Estado, é necessário reimaginar o futuro e acreditar que é possível construir em todos os domínios da nossa vida.

“Mais do que celebrar o passado, devemos reimaginar o futuro e acreditar que é possível construir, em todos os domínios da nossa vida, nos próximos 50 anos, um país moderno, próspero e com oportunidades para todos”, sublinhou.

José Maria Neves defendeu ainda que este momento histórico deve servir de inspiração para que os cabo-verdianos reimaginem o futuro do país e trabalhem na construção de uma sociedade mais moderna, próspera e inclusiva.

O Presidente da República apelou também à união dos cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora, enaltecendo os valores da força, da resiliência e da capacidade de reinvenção que caracterizam o povo cabo-verdiano.

“Hoje, vamos entrar em campo pensando na nossa força, na nossa resiliência e na nossa capacidade de reinventar todos os dias a nossa vida e a nossa nação”, afirmou.

José Maria Neves concluiu a sua mensagem com palavras de incentivo à selecção nacional e de exaltação do espírito de unidade do povo cabo-verdiano.

“Viva os Tubarões Azuis e viva Cabo Verde, nas ilhas e na diáspora. Unidos como uma equipa, vamos continuar juntos a trabalhar por este Cabo Verde que tanto amamos”, concluiu.

De referir que o Chefe de Estado está nos Estados Unidos da América a acompanhar a estreia da selecção nacional de futebol no Campeonato do Mundo.

O Mundial de 2026 decorre de 11 de Junho a 19 de Julho, nos Estados Unidos da América, México e Canadá.

A selecção nacional de futebol (Tubarões Azuis) estreia-se hoje, 15, no Campeonato do Mundo, frente à Espanha, em jogo da primeira jornada do grupo H.

No dia 21, defronta o Uruguai, em Miami, às 21h00, encerrando a fase de grupos diante da Arábia Saudita, no dia 26 de Junho, em Houston, Texas, às 23h00.