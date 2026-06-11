​Navio Dona Tututa com viagem extraordinária à ilha do Maio este sábado

A CV Interilhas informa que o navio Dona Tututa fará uma nova viagem extraordinária à ilha do Maio neste sábado, 13 de Junho.

Numa publicação nas redes sociais, a CV Interilhas informa que continua a acompanhar de perto as necessidades de abastecimento da ilha do Maio e a evolução da procura por transporte de cargas e viaturas, mantendo-se atenta às necessidades da população e dos operadores económicos.

A CV Interilhas indica que, neste âmbito, e dando continuidade à adaptação do modelo operacional do navio Dona Tututa, a viagem à ilha do Maio está programada para este sábado, 13, com partida prevista: Santiago / Maio – 14h00; Maio / Santiago – 19h00.

No âmbito deste reforço operacional, a CV Interilhas avisa que os horários das viagens de regresso da Linha Redonda (Santiago / Boa Vista / Sal / São Nicolau / São Vicente), previstas para os dias 13 e 14 de Junho, serão no domingo, 14 de Junho: Santiago / Boa Vista – 00h00; Boa Vista / Sal – 08h00; Sal / São Nicolau – 12h00; São Nicolau / São Vicente – 21h00.

A empresa destaca que mantém o seu compromisso de continuar a assegurar as ligações marítimas entre as ilhas e de responder, de forma responsável e eficiente, às necessidades de abastecimento e mobilidade das populações.