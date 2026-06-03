​CV Interilhas reprograma viagens da Linha Retangular com navio Dona Tututa

A CV Interilhas anunciou a reprogramação das viagens da Linha Retangular (São Vicente – São Nicolau – Santiago – Fogo – São Vicente), inicialmente previstas entre 03 e 05 de Junho de 2026, na sequência de trabalhos técnicos programados no navio Dona Tututa.

De acordo com a empresa, o navio Dona Tututa irá ser submetido a trabalhos técnicos programados a partir de 03 de Junho de 2026, no âmbito do acompanhamento normal da sua operação.

Face a esta situação, as viagens da Linha Retangular foram reagendadas para o período de 10 a 12 de Junho, segundo informou a CV Interilhas.

No entanto, a empresa esclarece que o navio continuará a operar na Linha Redonda (São Vicente/São Nicolau/Sal/Boavista/Santiago), mantendo-se conforme o modelo operacional em vigor. Esta viagem está prevista para sexta-feira, 05 de Junho, com saída de São Vicente às 09h00.

A CV Interilhas lamenta os transtornos causados e agradece a compreensão dos clientes.