PJ detém quatro homens e uma mulher suspeitos de tráfico de droga de alto risco na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco indivíduos na cidade da Praia, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga realizada na quarta-feira, 10 de junho, na ilha de Santiago. Os suspeitos são indiciados pela prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco e de um crime de conversão e dissimulação de bens e valores, em coautoria.

De acordo com a PJ, através da Direção Central de Investigação Criminal (DCIC), a operação decorreu nos bairros de Bela Vista e Calabaceira e culminou na detenção, em flagrante delito, de quatro indivíduos, três homens e uma mulher, com idades entre os 19 e os 33 anos.

A PJ informou que, durante esta operação de busca, foram apreendidas junto dos detidos em flagrante delito, canábis e seus derivados (haxixe), cocaína e metanfetamina, em quantidades suficientes para a preparação de 225 doses individuais, produtos de corte utilizados na preparação e confeção de droga, materiais utilizados no consumo de estupefacientes, bem como duas balanças de precisão utilizadas para a pesagem de droga.

Foi ainda apreendida a quantia monetária de 21.245$00 (vinte e um mil duzentos e quarenta e cinco escudos), 10 dólares (dez dólares), artefactos de prata, telemóveis, entre outros objetos com interesse probatório.

No mesmo dia, à noite, a PJ deteve, fora de flagrante delito, no Aeroporto Internacional “Nelson Mandela”, um quinto indivíduo, do sexo masculino, suspeito de integrar o referido grupo, quando se preparava para deixar o país com destino a Lisboa. No momento da detenção, foram apreendidos na sua posse um telemóvel, documentos pessoais e a quantia monetária de 3.055 euros (três mil e cinquenta e cinco euros), equivalente a 336.050 escudos (trezentos e trinta e seis mil e cinquenta escudos).

Os cinco detidos foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca da Praia para primeiro interrogatório judicial. Como medidas de coação, quatro homens ficaram sujeitos à prisão preventiva, enquanto a mulher ficou obrigada à apresentação periódica às autoridades e à interdição de saída do país.