Jovem fica em prisão preventiva pelo crime de tráfico de droga de alto risco na Praia

O Tribunal Judicial da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para um indivíduo do sexo masculino, de 29 anos, detido fora de flagrante delito pela prática do crime de tráfico de droga de alto risco, em autoria material, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

A operação, levada a cabo pela Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), foi realizada no cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliária, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia.

De acordo com a PJ, durante a operação foram apreendidos elementos com relevância probatória, entre os quais haxixe suficiente para 83 doses individuais, produtos de corte utilizados na preparação e confecção de droga, materiais usados no consumo de estupefacientes, bem como um projéctil e um invólucro de calibre 9 mm.

Foi ainda apreendida a quantia de 86.200$00 (oitenta e seis mil e duzentos escudos), artefactos de prata, uma bicicleta, telemóveis, entre outros objectos com relevante interesse para a investigação.

O detido, que conta com várias passagens pela polícia, deverá agora aguardar os ulteriores trâmites processuais sujeito à medida de coacção de prisão preventiva.