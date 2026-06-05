Jovem fica em prisão preventiva pelo crime de tráfico de droga de alto risco na Praia

A operação, levada a cabo pela Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), foi realizada no cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliária, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia.
De acordo com a PJ, durante a operação foram apreendidos elementos com relevância probatória, entre os quais haxixe suficiente para 83 doses individuais, produtos de corte utilizados na preparação e confecção de droga, materiais usados no consumo de estupefacientes, bem como um projéctil e um invólucro de calibre 9 mm.
Foi ainda apreendida a quantia de 86.200$00 (oitenta e seis mil e duzentos escudos), artefactos de prata, uma bicicleta, telemóveis, entre outros objectos com relevante interesse para a investigação.
O detido, que conta com várias passagens pela polícia, deverá agora aguardar os ulteriores trâmites processuais sujeito à medida de coacção de prisão preventiva.