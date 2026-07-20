PJ desmantela alegada rede de tráfico de droga que operava há mais de 15 anos

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou este domingo, 19, o desmantelamento de uma alegada rede criminosa que, segundo a investigação, operava há mais de 15 anos no tráfico de droga de alto risco, branqueamento de capitais e associação criminosa, na sequência da Operação SHARK, realizada na cidade da Praia, que culminou na detenção de 12 suspeitos e na apreensão de mais de um quilo de cocaína, cerca de 2,1 milhões de escudos, 25 viaturas, armas e outros bens.

A operação, conduzida pela Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC), através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), decorreu nos bairros da Fazenda, Palmarejo, Craveiro Lopes e Plateau, no cumprimento de 12 mandados de busca domiciliária promovidos pelo Ministério Público.

Segundo a PJ, foram detidos 12 suspeitos, oito homens e quatro mulheres, com idades entre os 22 e os 92 anos. As detenções ocorreram em flagrante delito e fora de flagrante delito.

As investigações indicam que o grupo seria responsável pela distribuição de cocaína em todo o território nacional, com maior incidência na cidade da Praia.

A Polícia Judiciária acrescenta que a maioria dos detidos é reincidente e possui condenações anteriores por crimes da mesma natureza e outros ilícitos.

Entre os detidos encontra-se uma figura conhecida no meio social praiense, apontada pela investigação como o alegado “barão” e “dinossauro” do tráfico de droga no país.

Durante as 12 buscas, os investigadores apreenderam 1,1627 quilogramas de cocaína, produtos e materiais utilizados para o corte e preparação de droga, duas balanças de precisão e diversos utensílios destinados ao consumo de estupefacientes.

Foram ainda apreendidos 2.048.269 escudos cabo-verdianos e 770 euros, montantes cuja origem está a ser investigada por existirem fortes indícios de resultarem de actividades ilícitas.

A operação resultou igualmente na apreensão de 25 viaturas, entre as quais táxis e automóveis de luxo, quatro motas, uma mota de água, três bicicletas, peças em ouro e prata, vários telemóveis, duas espingardas e diversas munições de diferentes calibres.

Todos os detidos foram presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aguardam a aplicação das respectivas medidas de coacção.

Em comunicado, a Polícia Judiciária considera que, com a Operação SHARK, foi desmantelado um importante circuito de tráfico de droga com actuação a nível nacional e internacional, interrompendo uma estrutura criminosa que, segundo a investigação, operava há mais de 15 anos.

A PJ refere ainda que as investigações prosseguem e que divulgará mais informações sobre a operação, incluindo imagens das apreensões, nas próximas horas.