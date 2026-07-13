Tribunal decreta prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga detido em operação da PJ em Santo Antão

O Tribunal da Comarca da Ribeira Grande decretou prisão preventiva a um dos dois indivíduos detidos pela Polícia Judiciária (PJ) na operação Pôr do Sol, realizada na sexta-feira, 10, em Ponta do Sol, Santo Antão. O segundo arguido ficou sujeito a apresentação periódica às autoridades e interdição de saída do país.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 26 e 28 anos, suspeitos da prática do crime de tráfico de droga de alto risco, numa operação realizada na zona de Lombo de Camoca, na cidade de Ponta do Sol, ilha de Santo Antão.

A operação foi conduzida pela Brigada de Investigação Criminal de Santo Antão (BICSA), do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), com apoio de efetivos da Polícia Nacional, através do Comando Regional de Santo Antão.

Segundo a PJ, a ação resultou do cumprimento de um mandado de busca domiciliária solicitado pela polícia, promovido pelo Ministério Público e emitido pelo Tribunal da Comarca da Ribeira Grande, no âmbito das investigações da operação “Colá Son Jon”, realizada a 19 de Junho, no Porto Novo.

As investigações apontam que os dois suspeitos, naturais de Santo Antão e residentes na mesma habitação, atuavam de forma concertada com um casal detido na operação anterior, que se encontra também em prisão preventiva.

A PJ indica ter recolhido indícios da integração dos dois homens numa rede que se dedicava ao tráfico de droga nas cidades do Porto Novo, Ribeira Grande (Povoação) e Ponta do Sol.

Durante a operação foram apreendidas quatro “kôtxadas” de um produto vegetal de cor esverdeada, com um peso líquido total de 96,59 gramas, que, após teste de despistagem, reagiu positivo para cannabis. Foram ainda recolhidos outros elementos considerados relevantes para a investigação.