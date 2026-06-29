Tribunal coloca em prisão preventiva dois arguidos detidos por tráfico de droga na Praia

Dois dos quatro indivíduos detidos pela Polícia Judiciária (PJ) numa operação de combate ao tráfico de droga, realizada no bairro de Achada Grande Frente, na cidade da Praia, ficaram em prisão preventiva, por decisão do Tribunal Judicial da Comarca da Praia. Os outros dois arguidos, que constituem um casal, ficaram sujeitos à medida de apresentação semanal na PJ.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária divulgada hoje, os quatro suspeitos, sendo três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 25 e os 45 anos, foram detidos em flagrante delito no passado dia 25 de Junho, no âmbito de uma operação conduzida pela Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC), através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO).

Os detidos são suspeitos da prática, em coautoria, de um crime de tráfico de droga de alto risco e de um crime de conversão e dissimulação de bens e valores.

A operação decorreu durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão domiciliária, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia.

De acordo com a PJ, os suspeitos foram encontrados na posse de droga, dinheiro, uma arma e outros elementos considerados relevantes para a investigação.

Durante as buscas, foram apreendidos 231,859 gramas de cocaína, 63,692 gramas de canábis e seus derivados, quantidade suficiente para a preparação de 1.478 doses individuais, bem como produtos de corte utilizados na preparação da droga e materiais destinados ao seu consumo.

A PJ apreendeu ainda 99.025 escudos em numerário, uma pistola de calibre 6,35 milímetros, electrodomésticos, telemóveis e outros objectos com interesse probatório.