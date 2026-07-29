Tribunal coloca dois arguidos em prisão preventiva por suspeitas de tráfico de droga de alto risco em São Vicente

Dois dos três cidadãos nigerianos detidos no passado sábado, 25, pela Polícia Judiciária (PJ) numa operação de combate ao tráfico de droga em São Vicente ficaram em prisão preventiva, por suspeita de tráfico de droga de alto risco. O terceiro arguido ficou sujeito à medida de apresentação periódica às autoridades policiais.

Segundo a PJ, os três homens, têm idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos.

A operação incluiu buscas domiciliárias e a um estabelecimento comercial situados na Rua Domingos Ramos (Rua Polivalente D’Amarante), executadas ao abrigo de mandados promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo Crime do Tribunal da Comarca de São Vicente.

Durante as diligências, a PJ apreendeu 682,3 gramas de cocaína, 34 gramas de canábis e 799,16 gramas de um produto presumivelmente utilizado como substância de corte para aumentar o volume da droga.

Foram ainda apreendidos 810.100 escudos, 560 euros, 120 dólares norte-americanos e outros objectos considerados relevantes para a investigação.