Tribunal coloca dois arguidos em prisão preventiva por suspeitas de tráfico de droga de alto risco em São Vicente

Segundo a PJ, os três homens, têm idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos.
A operação incluiu buscas domiciliárias e a um estabelecimento comercial situados na Rua Domingos Ramos (Rua Polivalente D’Amarante), executadas ao abrigo de mandados promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo Crime do Tribunal da Comarca de São Vicente.
Durante as diligências, a PJ apreendeu 682,3 gramas de cocaína, 34 gramas de canábis e 799,16 gramas de um produto presumivelmente utilizado como substância de corte para aumentar o volume da droga.
Foram ainda apreendidos 810.100 escudos, 560 euros, 120 dólares norte-americanos e outros objectos considerados relevantes para a investigação.