Operação Esperança: sobe para 18 o número de detidos na Boa Vista

A Polícia Judiciária deteve mais um suspeito de tráfico de droga no âmbito da Operação Esperança, elevando para 18 o número de detenções realizadas desde o início da investigação. O Tribunal Judicial da Comarca da Boa Vista aplicou ao arguido, de 25 anos, a medida de coação de apresentação quinzenal às autoridades.

Conforme informou a PJ esta quarta-feira, 8, a detenção ocorreu na tarde de segunda-feira, 6, fora de flagrante delito, pelo Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista (DICBV), na sequência de mandados emitidos pelo Ministério Público da Comarca da ilha, no âmbito das diligências que continuam a decorrer relacionadas com a operação.

Segundo a PJ, o suspeito é natural da ilha de Santiago e não se encontrava na Boa Vista aquando da operação realizada a 31 de Maio, no bairro da Boa Esperança.

Na altura, a esposa do agora detido foi detida em flagrante delito, tendo ficado sujeita às medidas de apresentação periódica às autoridades, interdição de saída da ilha e proibição de contacto entre os arguidos.

O homem foi submetido a primeiro interrogatório judicial e o Tribunal Judicial da Comarca da Boa Vista determinou a apresentação quinzenal como medida de coação.

A Operação Esperança foi desencadeada a 31 de Maio pela Polícia Judiciária, em articulação com o Ministério Público e com a colaboração da Polícia Nacional, tendo como alvo suspeitos da prática, em coautoria, de crimes de tráfico de droga, posse de armas, conversão e dissimulação de bens e valores, furto qualificado e roubo.

A investigação, iniciada em Setembro de 2025, mobilizou 71 efectivos das forças policiais e resultou, numa primeira fase, na detenção em flagrante delito de 16 indivíduos sendo 14 homens e duas mulheres.

Durante a operação foram apreendidas mais de 300 doses individuais de cocaína, haxixe e cannabis, além de saquetas para acondicionamento de droga, produtos de corte, balanças de precisão, armas de fabrico artesanal, armas brancas, objectos em ouro e prata, motas, equipamentos electrónicos e outros bens alegadamente provenientes de furtos.

Foram ainda apreendidos valores monetários superiores a 2,6 milhões de escudos cabo-verdianos, oito mil e quinhentos euros e 160 dólares norte-americanos.