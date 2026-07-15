País

Suspeito de tráfico de droga, tentativa de homicídio e posse ilegal de arma fica em prisão preventiva na Praia

PorSheilla Ribeiro,15 jul 2026 16:51

O tribunal da comarca da Praia decretou prisão preventiva a um homem de 32 anos ficou em prisão preventiva indiciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas de alto risco, homicídio na forma tentada e posse ilegal de arma de fogo.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), a detenção foi efectuada fora de flagrante delito no bairro de Eugénio Lima, na sequência de um mandado emitido pelo Ministério Público.

De acordo com a mesma fonte, o homem é apontado como o presumível autor de um disparo efectuado com arma de fogo em Outubro de 2023, também no bairro de Eugénio Lima, que atingiu um cidadão cabo-verdiano.

A vítima sobreviveu aos ferimentos após ter sido prontamente socorrida por moradores da comunidade e transportada para o Hospital Universitário Agostinho Neto.

A PJ explica que a detenção resulta do desenvolvimento de uma investigação que levou, a 8 de Abril deste ano, à realização de uma busca domiciliária na residência do agora arguido.

Na operação foram apreendidas várias doses individuais de cocaína e outros elementos considerados relevantes para a investigação.

Na ocasião, porém, não foi possível deter o suspeito, uma vez que este se encontrava ausente da residência no momento da diligência.

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PJ crime Praia Tribunal drogas

Autoria:Sheilla Ribeiro,15 jul 2026 16:51

Editado porAndre Amaral  em  15 jul 2026 16:56

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