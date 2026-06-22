Prisão preventiva para guineense detido em Assomada por tráfico de droga de alto risco

O Tribunal Judicial da Comarca de Santa Catarina decretou prisão preventiva, na manhã de hoje, 22, para um suspeito, natural da Guiné-Bissau e residente na zona de Cumbém, em Assomada, fortemente indiciado pela prática do crime de tráfico de droga de alto risco.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) informou que a detenção ocorreu na passada sexta-feira, 19, fora de flagrante delito, no âmbito de uma operação de busca domiciliária solicitada pelo Departamento de Investigação Criminal de Assomada ao Ministério Público e autorizada pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de Santa Catarina.

Segundo a PJ, a operação foi realizada na sequência de investigações em curso conduzidas por aquele departamento, no âmbito do combate ao tráfico de droga e a outras actividades criminosas associadas naquele município.

No decurso das diligências, foram apreendidas dezanove (19) doses individuais de cocaína, com o peso bruto de 10,46 gramas, bem como um embrulho de ervas de cannabis, com o peso bruto de 2,28 gramas.

A PJ apreendeu ainda quantias monetárias em moeda nacional e estrangeira, nomeadamente 66.330$00 (sessenta e seis mil, trezentos e trinta escudos) e 1.000 francos CFA.

O arguido deverá aguardar os ulteriores trâmites processuais sujeito à referida medida de coacção.