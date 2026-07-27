PJ detém duas mulheres por tráfico de droga. Arguida de 66 anos fica em prisão preventiva

O Tribunal Judicial da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para uma arguida de 66 anos e apresentação periódica às autoridades, bem como interdição de saída do país, para uma jovem de 29 anos, detidas em Achada Santo António, na Praia, por suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas de alto risco e conversão e dissimulação de bens e valores.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) informou que a detenção, em flagrante delito, ocorreu na passada sexta-feira, 24 de Julho, no cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliárias, promovidos pelo magistrado do Ministério Público titular do processo e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia.

Durante as buscas, a PJ apreendeu 5,309 gramas de haxixe, 30,988 gramas de cannabis e 7,510 gramas de cocaína, dissimuladas em doses individuais prontas para comercialização no circuito de venda ilícita, bem como produtos de corte (substâncias inertes ou activas utilizadas para aumentar o volume da droga), material de embalagem e outros utensílios relacionados com o acondicionamento e consumo de drogas.

Para além da droga, foram ainda apreendidos outros elementos com interesse para a investigação, como telemóveis, uma quantia em dinheiro, artefactos em prata e outros objectos com relevância probatória.

Conforme avançou a PJ ainda, as detidas, ambas de nacionalidade cabo-verdiana, encontram-se a aguardar os ulteriores trâmites processuais, sujeitas às referidas medidas de coacção, encontrando-se a arguida de 66 anos na Cadeia Central da Praia.