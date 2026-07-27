PJ detém duas mulheres por tráfico de droga. Arguida de 66 anos fica em prisão preventiva

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) informou que a detenção, em flagrante delito, ocorreu na passada sexta-feira, 24 de Julho, no cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliárias, promovidos pelo magistrado do Ministério Público titular do processo e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia.
Durante as buscas, a PJ apreendeu 5,309 gramas de haxixe, 30,988 gramas de cannabis e 7,510 gramas de cocaína, dissimuladas em doses individuais prontas para comercialização no circuito de venda ilícita, bem como produtos de corte (substâncias inertes ou activas utilizadas para aumentar o volume da droga), material de embalagem e outros utensílios relacionados com o acondicionamento e consumo de drogas.
Para além da droga, foram ainda apreendidos outros elementos com interesse para a investigação, como telemóveis, uma quantia em dinheiro, artefactos em prata e outros objectos com relevância probatória.
Conforme avançou a PJ ainda, as detidas, ambas de nacionalidade cabo-verdiana, encontram-se a aguardar os ulteriores trâmites processuais, sujeitas às referidas medidas de coacção, encontrando-se a arguida de 66 anos na Cadeia Central da Praia.