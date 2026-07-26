PJ detém três homens por tráfico de droga na Praia

O Tribunal Judicial da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para três homens, detidos em flagrante delito na quinta-feira, 23 de Julho, no bairro da Várzea, Praia, pelos crimes de tráfico de droga de alto risco e branqueamento de capitais.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), a detenção dos indivíduos, com idades compreendidas entre os 29 e os 40 anos, foi realizada no âmbito das investigações em curso relacionadas com o combate ao tráfico de droga na ilha de Santiago.

Durante as buscas, foram apreendidos 103,1593 gramas de cannabis, distribuídas por várias doses individuais prontas para comercialização, duas balanças de precisão utilizadas na pesagem de droga para venda a retalho, produtos de corte utilizados na preparação e confecção de estupefacientes, materiais destinados ao consumo dessas substâncias, entre outros elementos com relevância probatória.

Foram ainda apreendidos telemóveis, uma motocicleta e uma quantia em dinheiro.

A PJ informou ainda que os agora detidos, todos com antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza, já haviam sido alvo de uma operação da Polícia Judiciária, realizada no dia 9 de Outubro de 2025, durante a qual foram apreendidos 85 gramas de droga.