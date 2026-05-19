​Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga em Assomada

O Tribunal da Comarca de Santa Catarina decretou prisão preventiva para um indivíduo do sexo masculino, de nacionalidade cabo-verdiana, suspeito de tráfico de droga na cidade de Assomada.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), a detenção ocorreu no âmbito do combate ao tráfico interno de droga em Santiago Norte, através do Departamento de Investigação Criminal de Assomada, durante uma operação de busca domiciliária realizada numa residência sita na localidade de Chão de Santos, na cidade de Assomada.

A operação, levada a cabo na noite de sábado, 16 de Maio, culminou na detenção, em flagrante delito, do suspeito, natural do concelho de Santa Catarina de Santiago, fortemente indiciado pela prática do crime de tráfico de droga.

A acção, realizada no cumprimento de mandados de busca solicitados pelo Departamento de Investigação Criminal de Assomada ao Ministério Público da Comarca de Santa Catarina e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da mesma comarca, resultou ainda na apreensão de 102 gramas de erva de cannabis na posse do detido.

O suspeito foi presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal da Comarca de Santa Catarina decretado, na tarde desta segunda-feira, 18 de Maio, a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, devendo o arguido aguardar os ulteriores trâmites processuais sujeito a esta medida.

O comunicado da PJ reforça ainda que o Departamento de Investigação Criminal de Assomada prossegue, de forma contínua, com operações destinadas ao combate ao tráfico de droga em Santiago Norte.