Prisão preventiva para indivíduo suspeito de tráfico de droga em Santa Catarina de Santiago

O Tribunal da Comarca de Santa Catarina decretou, nesta terça-feira, 12, prisão preventiva para um indivíduo do sexo masculino, detido em flagrante delito e indiciado pela prática de crimes de tráfico de droga de alto risco.

A Polícia Judiciária(PJ) informou que a detenção foi realizada nesta segunda-feira, 11, em colaboração com a Polícia Nacional (Comando Regional de Santiago Norte), no decurso do cumprimento de mandados de busca, solicitados pelo Departamento de Investigação Criminal de Assomada ao Ministério Público local e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de Santa Catarina de Santiago.

De acordo com a PJ, a operação resultou na apreensão de drogas, entre as quais três placas de cocaína, com peso bruto aproximado de 23 gramas, 20 doses individuais de haxixe e um embrulho de cannabis.

Foi ainda apreendida a quantia monetária de 59.652$00 (cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e dois escudos), suspeita de ser proveniente de actividades ilícitas.

O arguido, natural e residente em Santa Catarina de Santiago, encontra-se a aguardar os ulteriores trâmites processuais, sujeito à referida medida de coacção.