Prisão preventiva para suspeito de tráfico de drogas em Santa Catarina de Santiago

Em comunicado, a Polícia Judiciária informou que a detenção ocorreu no âmbito de uma operação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Assomada, em colaboração com a Polícia Nacional (Comando Regional de Santiago Norte), no cumprimento de mandados de busca emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de Santa Catarina de Santiago.
Durante a operação, realizada na residência do suspeito, na localidade de Picos Acima, foram apreendidos 27,956.991 quilos de canábis, acondicionados e prontos para comercialização. Segundo a PJ, o detido é fortemente indiciado da prática do crime de tráfico interno de droga.
A PJ informou ainda que o arguido aguardará os ulteriores trâmites processuais em prisão preventiva.