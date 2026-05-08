Prisão preventiva para suspeito de tráfico de drogas em Santa Catarina de Santiago

O Tribunal da Comarca de Santa Catarina decretou, hoje, 8 de Maio, prisão preventiva para um homem de 55 anos, suspeito de tráfico de droga, após ter sido detido pela Polícia Judiciária (PJ), em São Salvador do Mundo, na posse de cerca de 27 quilos de canábis, armazenados e prontos para distribuição e consumo.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informou que a detenção ocorreu no âmbito de uma operação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Assomada, em colaboração com a Polícia Nacional (Comando Regional de Santiago Norte), no cumprimento de mandados de busca emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de Santa Catarina de Santiago.

Durante a operação, realizada na residência do suspeito, na localidade de Picos Acima, foram apreendidos 27,956.991 quilos de canábis, acondicionados e prontos para comercialização. Segundo a PJ, o detido é fortemente indiciado da prática do crime de tráfico interno de droga.

A PJ informou ainda que o arguido aguardará os ulteriores trâmites processuais em prisão preventiva.