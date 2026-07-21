Sete dos 12 detidos na Operação SHARK ficam em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para sete dos 12 suspeitos detidos no âmbito da Operação SHARK, uma investigação da Polícia Judiciária que visa desmantelar uma alegada rede criminosa ligada ao tráfico de droga de alto risco, branqueamento de capitais, associação criminosa e posse ilegal de armas que actuava há 15 anos.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), aos restantes cinco detidos, um homem de 92 anos e quatro mulheres, foram aplicadas medidas de coação menos gravosas, nomeadamente apresentações periódicas às autoridades e interdição de saída do país.

A Operação SHARK foi desencadeada na manhã de quinta-feira, 16, na cidade da Praia, nos bairros da Fazenda, Palmarejo, Craveiro Lopes e Plateau, na sequência de uma investigação conduzida pela DCIC e pela Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO).

Segundo a PJ, a operação tinha como objetivo o desmantelamento de uma estrutura criminosa fortemente indiciada da prática, em coautoria, de crimes de tráfico de droga de alto risco, conversão e dissimulação de bens e valores (branqueamento de capitais), associação criminosa e crime de arma.

No decurso de 12 buscas domiciliárias, realizadas mediante mandados emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia, foram detidos 12 suspeitos, em flagrante delito e fora de flagrante delito.

Durante as buscas, a Polícia Judiciária apreendeu 1,1627 quilogramas de cocaína, produtos e materiais utilizados no corte e preparação de estupefacientes, duas balanças de precisão e outros objetos associados ao consumo de droga.

Foram ainda apreendidos 2.048.269 escudos cabo-verdianos e 770 euros, valores que a PJ considera fortemente indiciados como provenientes da prática de atividades criminosas.

A operação resultou também na apreensão de 25 viaturas, incluindo táxis e veículos de luxo, quatro motos, uma mota de água (jet ski), três bicicletas, artefactos em ouro e prata e vários telemóveis.

No âmbito da investigação foram igualmente apreendidas duas espingardas, 500 munições de calibre .22, duas munições de calibre 9 mm, uma munição de calibre 7,65 mm e 25 cartuchos de calibre 12.