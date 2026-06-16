Incêndio no depósito da delegacia de saúde de São Filipe destrói medicamentos e materiais de apoio

​Um incêndio que deflagrou hoje no armazém de depósito da Delegacia de Saúde de São Filipe, ilha do Fogo, provocou danos em medicamentos, materiais de protecção individual e outros equipamentos utilizados diariamente pelos serviços de saúde.

Em declarações à imprensa, a delegada de Saúde de São Filipe, Leidy Spínola, explicou que as primeiras indicações apontam para um curto-circuito na instalação eléctrica do edifício como causa do incêndio.

“Tudo indica que se tratou de um curto-circuito que aconteceu no armazém de depósito e acabou por provocar o incêndio. Temos tido problemas de electricidade e alguma instabilidade nos últimos dias e inclusive chamámos electricistas, mas o problema não foi identificado e hoje, por volta das 09:00, acabou por acontecer este incêndio”, afirmou.

No espaço estavam armazenados medicamentos, máscaras, luvas, cadeiras de rodas, uma motorizada utilizada nas acções de luta anti vetorial, além de livros antigos de registo de consultas e outros materiais de uso corrente.

Segundo a responsável, os cilindros de oxigénio que estavam no armazém foram retirados a tempo, evitando consequências mais graves.

Apesar dos prejuízos registados, Leidy Spínola considera que os materiais mais importantes foram preservados.

“À primeira vista parece-me que não perdemos o mais importante, mas trata-se de uma perda significativa e teremos de fazer novos pedidos para compensar aquilo que foi destruído”, sublinhou.

A delegada chamou ainda a atenção para o estado da infraestrutura eléctrica da Delegacia de Saúde, defendendo uma intervenção urgente e lembrou que o edifício onde funciona a delegacia, o antigo hospital, tem mais de 80 anos e possui uma instalação eléctrica antiga, situação que tem originado ocorrências frequentes de curto-circuito.

“A delegacia de saúde necessita há muito tempo de uma revisão do seu sistema eléctrico. É um edifício muito antigo e, de vez em quando, registamos curtos-circuitos. Desta vez aconteceu num local onde estavam armazenados materiais que favoreceram a propagação do incêndio”, explicou.

Embora a instituição disponha de extintores, os funcionários optaram inicialmente por utilizar água para combater as chamas até à chegada dos Bombeiros Municipais, que procederam ao controlo da situação.

Neste momento os funcionários da delegacia estão a remover os materiais danificados e separar os que foram salvos para depois avaliar os prejuízos causados pelo incêndio e apurar as circunstâncias da ocorrência.