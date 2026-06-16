​Ministério da Saúde vai apurar causas do incêndio na Delegacia de Saúde de São Filipe

Numa nota enviada, o Ministério da Saúde refere que irá determinar a extensão dos prejuízos materiais, de modo a permitir a reposição dos bens afectados no mais curto espaço de tempo possível.
No mesmo documento, o MS assegura que a ocorrência não compromete a prestação dos serviços de saúde à população, mantendo-se a Delegacia de Saúde de São Filipe a funcionar normalmente.
Contudo, o Ministério alerta que alguns serviços que dependem do fornecimento de eletricidade estão temporariamente suspensos, até à reposição integral das condições técnicas necessárias ao seu funcionamento.
O Ministério da Saúde informou ter sido notificado, na manhã desta terça-feira, 16 de Junho, da ocorrência de um incêndio nas instalações da Delegacia de Saúde de São Filipe, registado por volta das 09h00.
Segundo informações prestadas pela delegada de Saúde local, Laidy Spínola Leal, o incêndio teve origem no depósito situado na parte traseira do edifício. A mesma fonte indicou que as primeiras informações apontam para a possibilidade de o incidente ter sido provocado por um curto-circuito. “Felizmente, o alerta foi dado de forma célere e os próprios trabalhadores da Delegacia de Saúde conseguiram conter as chamas numa fase inicial”.
Posteriormente, os Bombeiros Municipais de São Filipe deslocaram-se ao local para assegurar o controlo total da situação. “Graças à rápida intervenção dos profissionais de saúde e dos bombeiros, não se registaram vítimas nem foi necessário interromper os atendimentos durante a manhã”.
A mesma fonte referiu que, por se tratar de uma estrutura composta por áreas fisicamente separadas, foi possível manter o funcionamento normal dos serviços.
“De acordo com a delegada de Saúde, ninguém ficou ferido. Foram registados apenas danos materiais, nomeadamente a perda de algum stock de medicamentos, bem como de consumíveis e equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, além de equipamentos de uso corrente”, aponta.