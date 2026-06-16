​Ministério da Saúde vai apurar causas do incêndio na Delegacia de Saúde de São Filipe

O Ministério da Saúde (MS) garantiu que está em curso uma avaliação técnica para apurar as causas exactas do incêndio ocorrido na Delegacia de Saúde de São Filipe, na ilha do Fogo, esta terça-feira, 16.

Numa nota enviada, o Ministério da Saúde refere que irá determinar a extensão dos prejuízos materiais, de modo a permitir a reposição dos bens afectados no mais curto espaço de tempo possível.

No mesmo documento, o MS assegura que a ocorrência não compromete a prestação dos serviços de saúde à população, mantendo-se a Delegacia de Saúde de São Filipe a funcionar normalmente.

Contudo, o Ministério alerta que alguns serviços que dependem do fornecimento de eletricidade estão temporariamente suspensos, até à reposição integral das condições técnicas necessárias ao seu funcionamento.

O Ministério da Saúde informou ter sido notificado, na manhã desta terça-feira, 16 de Junho, da ocorrência de um incêndio nas instalações da Delegacia de Saúde de São Filipe, registado por volta das 09h00.

Segundo informações prestadas pela delegada de Saúde local, Laidy Spínola Leal, o incêndio teve origem no depósito situado na parte traseira do edifício. A mesma fonte indicou que as primeiras informações apontam para a possibilidade de o incidente ter sido provocado por um curto-circuito. “Felizmente, o alerta foi dado de forma célere e os próprios trabalhadores da Delegacia de Saúde conseguiram conter as chamas numa fase inicial”.

Posteriormente, os Bombeiros Municipais de São Filipe deslocaram-se ao local para assegurar o controlo total da situação. “Graças à rápida intervenção dos profissionais de saúde e dos bombeiros, não se registaram vítimas nem foi necessário interromper os atendimentos durante a manhã”.

A mesma fonte referiu que, por se tratar de uma estrutura composta por áreas fisicamente separadas, foi possível manter o funcionamento normal dos serviços.

“De acordo com a delegada de Saúde, ninguém ficou ferido. Foram registados apenas danos materiais, nomeadamente a perda de algum stock de medicamentos, bem como de consumíveis e equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, além de equipamentos de uso corrente”, aponta.