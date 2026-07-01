Fogo: São Filipe celebra 104 anos e Dia da Independência com uma semana de actividades

O ​Município de São Filipe assinala, entre 05 e 12 de Julho, a Semana da Cidade para celebrar o Dia da Independência Nacional e da elevação de São Filipe à categoria de cidade.

O programa comemorativo, que junta as celebrações do Dia da Independência Nacional, a 5 de Julho, e dos 104 anos da elevação de São Filipe à categoria de cidade, ocorrida a 12 de Julho de 1922, está a ser preparado para envolver a população em momentos de celebração da história, combinando actividades cívicas, culturais e inaugurações de importantes infraestruturas.

O programa, segundo a vereadora da Cultura da edilidade de São Filipe, Lia Barbosa, arranca no dia 05 de Julho com o habitual “desfile cívico e cultural”, iniciativa que tem como principal objectivo mobilizar a sociedade civil para celebrar o Dia da Independência Nacional, mantendo uma tradição que se tem consolidado nos últimos anos.

No dia 08 de Julho, a agenda cultural será marcada pelo lançamento do livro "Minha Terra em Poesias", da autoria de Celso Lobo, uma obra que homenageia a terra natal através da poesia e da valorização da identidade local.

As inaugurações ocupam lugar de destaque nas comemorações e, para o dia 09 de Julho, será inaugurado o polivalente da localidade de Cutelo, um novo espaço destinado à prática desportiva e à realização de actividades comunitárias.

No dia 10 de Julho, a câmara procederá à entrega dos novos arruamentos da Vila de Patim, uma intervenção que reforça as condições de mobilidade e acessibilidade naquela localidade situada a sul do concelho de São Filipe.

O ponto alto da programação da Semana da Cidade acontece no dia 12 de Julho, data em que São Filipe celebra 104 anos como cidade.

A efeméride será marcada pela inauguração do Monumento em Homenagem ao Emigrante, localizado na Rotunda de Lém, à entrada da cidade para quem chega por via aérea, uma obra que pretende reconhecer o contributo da diáspora para o desenvolvimento do município e do país.

As comemorações culminam com o concerto do Dia da Cidade, momento de confraternização que reunirá a população para celebrar a história, a identidade e o percurso de São Filipe ao longo dos seus 104 anos de elevação à categoria de cidade.

O programa visa homenagear a história de São Filipe e assinalar os avanços alcançados, projectando, ao mesmo tempo, uma visão de desenvolvimento para o futuro do Município.