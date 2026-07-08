Trabalhadores dos Correios apoiam novo PCCS e dizem que SINTICAP e SIMETEC não os representam

Um grupo de 17 trabalhadores dos Correios de Cabo Verde (CCV) defendeu esta terça-feira, 7, o novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e afirmou que o Sindicato dos Transportes, Comunicações e Administração Pública (SINTICAP) e o Sindicato Regional de Metalomecânica, Transportes, Turismo e Comunicações (SIMETEC) não representam a sua posição, acusando os sindicatos de terem ouvido apenas um grupo restrito de colaboradores antes de se pronunciarem sobre o processo.

Num comunicado, os signatários afirmam que as posições divulgadas pela Associação dos trabalhadores não reflectem o sentimento da maioria dos colaboradores.

Segundo o documento, existe apenas um número muito reduzido de pessoas que têm criado um ambiente de tensão nos Correios de Cabo Verde, prejudicando a imagem da instituição e dos trabalhadores.

“É importante esclarecer que existe, de facto, um grupo de associados, mas não corresponde à realidade afirmar que todas as posições divulgadas representam o sentimento geral dos trabalhadores. Dentro desse grupo, existe um número muito reduzido de pessoas que, através das suas ações e declarações, têm provocado um ambiente de tensão desnecessário nos Correios de Cabo Verde, prejudicando a imagem da instituição e afetando trabalhadores que apenas querem exercer as suas funções com tranquilidade e dignidade”, lê-se.

Relativamente ao novo PCCS, os trabalhadores congratulam o Conselho de Administração pela sua implementação, afirmando que o plano responde a uma reivindicação antiga, valoriza os recursos humanos e aproxima a tabela salarial da realidade de outras instituições do país.

Os signatários defendem que o novo modelo contribuirá para a motivação, retenção e atracção de trabalhadores qualificados, numa altura em que a empresa tem perdido colaboradores devido aos baixos incentivos e à reduzida competitividade salarial.

No mesmo comunicado, admitem que possam existir situações individuais que necessitem de correcções, mas consideram que essas questões devem ser resolvidas caso a caso, sem que seja suspensa ou anulada a implementação do PCCS.

“Nos últimos anos, a empresa tem vindo a perder colaboradores devido à falta de incentivos e à reduzida competitividade salarial, tornando essencial a implementação de um plano que contribua para a motivação, retenção e atração de recursos humanos qualificados”, defende o grupo.

Os trabalhadores criticam ainda a actuação dos sindicatos SINTICAP e SIMETEC, alegando que estas estruturas ouviram apenas um grupo reduzido de colaboradores antes de assumirem uma posição pública sobre o processo.

Segundo os signatários, durante uma reunião realizada na passada segunda-feira, solicitaram aos representantes sindicais que dessem igual visibilidade à posição dos trabalhadores favoráveis ao PCCS, mas o pedido não foi aceite.

“Queremos deixar claro que os Sindicatos não falam em nosso nome. Os trabalhadores abaixo-assinados não defendem a impugnação da Ordem de Serviço que implementa o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). Pelo contrário, manifestamos o nosso apoio ao novo PCCS, por entendermos que representa uma conquista há muito aguardada pelos trabalhadores e um passo importante para a valorização dos recursos humanos da empresa”, consta.

No mesmo comunicado, dirigem ainda um apelo ao Governo para que ouça todas as sensibilidades existentes na empresa antes de tomar qualquer decisão relacionada com o novo PCCS.

Recorde-se que, no passado dia 3, o SINTICAP e o SIMETEC anunciaram que ponderavam impugnar o novo PCCS dos Correios de Cabo Verde. Os dois sindicatos condenaram a revisão e a implementação unilateral do plano pelo Conselho de Administração da empresa, alegando que a decisão rompeu o processo de diálogo social em curso, uma vez que empregador e sindicatos tinham assumido o compromisso de conduzir a revisão do documento de forma concertada.