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Ano lectivo 2026/2027 arranca a 21 de Setembro

PorSheilla Ribeiro,28 jul 2026 18:16

O Ministério da Educação anunciou hoje o calendário escolar para o ano lectivo 2026/2027, estabelecendo o dia 21 de Setembro como a data de início das actividades lectivas em todo o território nacional.

De acordo com a programação divulgada, o primeiro trimestre do Ensino Básico, do 1.º ao 8.º ano de escolaridade, terá início a 21 de Setembro de 2026 e termina a 18 de Dezembro.

Após a pausa lectiva, as actividades escolares serão retomadas a 6 de Janeiro de 2027, dando início ao segundo trimestre, que decorrerá até 19 de Março de 2027.

O terceiro e último trimestre começa a 5 de Abril de 2027 e termina a 25 de Junho, data prevista para o encerramento das actividades lectivas do ano escolar.

Quanto ao ensino secundário (9º ao 12º ano), o primeiro trimestre inicia também no dia 21 de Setembro, mas termina no dia 19 de Dezembro.

Já o segundo trimestre começa no dia 6 de Janeiro de 2027 e termina  no dia 20 de Março.

Relativamente ao terceiro e último trimestre inicia no dia 5 de Abril e termina no dia 31 de Maio para os alunos de 12º ano. Para os alunos do 9º ao 11º ano as aulas terminam no dia 26 de Junho de 2027.

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Ministério da Educação escola ano lectivo

Autoria:Sheilla Ribeiro,28 jul 2026 18:16

Editado porAndre Amaral  em  28 jul 2026 18:17

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