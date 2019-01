Jorge Santos quer CPLP como "espaço dinâmico de desenvolvimento global e aprendizagem mútua"

​Cabo Verde quer contribuir para que a CPLP seja cada vez mais uma comunidade de princípios, pessoas e interesses e torná-la num espaço dinâmico de desenvolvimento global e de aprendizagem mútua, assegurou, hoje, Jorge Santos.

O presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde intervinha na cerimónia de abertura da VIII Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP), que acontece na cidade da Praia, hoje e sexta-feira, sobre o tema “CPLP-Uma Comunidade de Pessoas”, e durante a qual Cabo Verde assumirá a liderança da AP-CPLP.

Segundo Jorge Santos, a herança recebida, marcada por um percurso de 20 anos, é “muito boa” e caberá ao país desenvolver acções e actividades durante o seu mandato, de modo a transformar a CPLP num espaço onde os cidadãos e os seus interesses estejam em primeiro lugar.

“Um espaço dinâmico de desenvolvimento global e de aprendizagem mútua”, defendeu Jorge Santos que sublinhou a necessidade de vencer de forma permanente e sustentável os obstáculos que ainda impedem a livre circulação dos cidadãos e bens na CPLP.

Para o presidente parlamentar, um dos desafios da comunidade é fazer com que a CPLP seja uma instituição forte, interventiva a nível global e capaz de servir de plataforma comum aos países e Governos, na defesa dos interesses dos povos, a nível multilateral.

Jorge Santos considerou que é necessário que se proporcione aos cidadãos melhores condições de mobilidade e intercâmbio, o que significa remover constrangimentos que ainda condicionam uma melhor convivência e conhecimento mútuo.

Jorge Santos irá suceder a Rodrigo Maia na liderança da AP-CPLP.

A VIII Assembleia Parlamentar da CPLP (AP-CPLP) conta com a participação de mais de 120 parlamentares que compõem as delegações de Portugal, Angola, Brasil, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné – Equatorial e São Tomé e Príncipe. Por razões de política interna, Timor Leste não participa no encontro.