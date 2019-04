"Intensificação das trocas culturais é um importante instrumento para a valorização da diversidade" - Ribeiro Telles

O mercado comum de livre circulação de bens e serviços culturais na CPLP deve merecer maior atenção e compromisso. A afirmação é do Secretário Executivo da CPLP, proferida no acto da abertura da XI reunião dos Ministros da Cultura da CPLP, que está a decorrer na cidade da Praia.

Francisco Ribeiro Telles diz ser urgente discutir e implementar medidas que favoreçam a mobilidade dos agentes culturais.

"Além dos seus benefícios económicos, a intensificação das trocas culturais entre os nossos países é um importante instrumento para a valorização da diversidade que nos constitui e propiciará o aprofundamento do conhecimento mútuo, reforçando ao mesmo tempo o nosso sentido de comunidade singular, na sua constituição, e plural nas suas múltiplas manifestações. Estou convencido que durante a presidência de Cabo Verde, no próximo ano e meio, poderemos dar alguns passos significativos",avança.

Para o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, a chave de uma maior integração é que seja possível, não só circular fisicamente, como partilhar as melhores práticas.

"Estamos a adoptar mecanismos de financiamento directo aos projectos culturais de iniciativa privada”, explica.

Durante a XI reunião dos Ministros da Cultura da CPLP serão discutidas as medidas a serem implementadas durante a presidência cabo-verdiana da CPLP (2018-2020), a situação da implementação do plano estratégico de cooperação cultural multilateral, assim como a bienal de artes e indústrias criativas da CPLP e a feira do livro de autores da CPLP.