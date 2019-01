​Todos os países da CPLP confirmam presença na VIII Assembleia Parlamentar da comunidade na Praia

Todos os líderes parlamentares da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), à excepção de Timor-Leste, já confirmaram a sua presença na VIII Assembleia Parlamentar da CPLP (AP-CPLP), que terá lugar na cidade da Praia nos próximos dias 10 e 11 de Janeiro, informou hoje a Assembleia Nacional, em comunicado.

O encontro, que vai reunir as representações de todos os Parlamentos dos Estados membros, vai servir também para a passagem de testemunho do Senado do Brasil para o Parlamento de Cabo Verde, para um mandato de 2 anos.

Em debate vão estar dois temas: a mobilidade e convergência da acção legislativa.

De acordo com a proposta de agenda, a sessão de abertura está agendada para as 10:30 de quinta-feira, no hemiciclo da Assembleia Nacional. A cerimónia contará com as intervenções do Presidente da Assembleia nacional de Cabo Verde, Jorge Santos, do presidente da Câmara dos Deputados do Brasil e presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP, Rodrigo Maia, do secretário-executivo da CPLP, Francisco Ribeiro Telles e do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.

Segue-se a passagem de testemunho e processo de transição da presidência da AP-CPLP, no Salão de Banquetes da Assembleia Nacional.