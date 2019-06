Autarca quer valorizar potencial turístico da Cidade Velha

​O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago acredita que, 10 anos depois da elevação a Património Mundial, a Cidade Velha é uma outra urbe, com mais “cidadania e mais saudável”, mas tem ainda um grande desafio pela frente: desenvolver o turismo.

Manuel de Pina falava em entrevista à Inforpress, por ocasião da celebração, esta quarta-feira, do 10º aniversário de Cidade Velha como Património da Humanidade, título atribuído pela UNESCO.

Segundo o edil, durante os últimos 10 anos foi possível resolver algumas questões ambientais.

“Temos 100 por cento (%) de casas com casa de banho e 100% das habitações estão ligadas à rede de água. Isso trouxe uma qualidade ambiental bastante aceitável, por isso, temos uma outra Cidade Velha, comparada com a de 2009”, afirmou.

Ao longo dos anos, uma das principais lutas da edilidade esteve relacionada com as construções clandestinas e as irregularidades urbanísticas. O autarca assegura que, apesar dos esforços, o problema ainda persiste.

Para combater a situação, foi criada uma comissão que inclui vários parceiros e o Instituto do Património Cultural (IPC), para analisar os erros cometidos no passado.

“Houve um período de laxismo, em que todo o mundo fazia o que queria e havia impotência das autoridades perante esta agressão ao sítio. Mas todas as obras foram embargadas, multadas e foram feitas demolições. Agora é um entendimento que deve haver entre a população e essa comissão para corrigir essa situação”, frisou.

Com a elevação da Cidade Velha a Património da Humanidade, em 2009, o concelho passou a receber mais turistas, devido a uma forte promoção internacional, mas os números ainda não são significativos.

Neste sentido, o grande desafio é dinamizar as ofertas turísticas.

“Temos o mercado, os turistas estão aqui, mas precisamos criar ofertas, envolver os privados e os moradores. Queremos que eles permaneçam cá, consomem, tirem fotografias, pagam pelas fotografias, e a nossa gastronomia deve ser toda explorada, o artesanato deve ser mais criativo, a cultura deve ser explorada em toda a dimensão, numa perspectiva comercial”, aponta.

Manuel de Pina recorda que o Plano Estratégico de Desenvolvimento local, elaborado pela autarquia, traz como enfoque o turismo.

“Este plano já foi estudado, equacionado, projectado, inventariado, mas falta, efectivamente, concretizar esse grande feito para que o turismo possa trazer toda a dinâmica económica, trazendo consigo todos os outros sectores para atender o sector do turismo”, acrescenta.

A edilidade está a trabalhar no sentido de melhorar a qualidade do sítio histórico, através de um amplo programa de requalificação urbana, que passa pela requalificação da orla marítima, recuperação do circuito Forte Real de São Felipe até Sé Catedral, entre outros.