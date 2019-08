MpD em jornadas descentralizadas no Senegal

Uma delegação do grupo parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD), encabeçada pelo seu líder, Rui Figueiredo Soares, estará a partir de hoje e até o próximo dia 5 de Agosto em jornadas parlamentares descentralizadas, no Senegal.

Segundo o comunicado do MpD, a jornada tem por objectivo manter contacto com a comunidade cabo-verdiana emigrada no Senegal, embaixada de Cabo Verde e encontros com os líderes parlamentares dos diferentes partidos políticos senegaleses. Está igualmente prevista uma audiência com o Presidente da Assembleia Nacional e Presidente da República do Senegal.

Para sábado, dia 3, está agendado um encontro com a comunidade cabo-verdiana de Thiès e tomada de posse da Assembleia Política da Comunidade Emigrada no Senegal. Já o encontro com a comunidade cabo-verdiana em Dakar será, segundo a mesma fonte, no dia 4.

Ainda conforme o documento, no quarto dia da jornada (5 de Agosto) o grupo parlamentar do MpD fará uma visita à embaixada de Cabo Verde no Senegal, à Assembleia Nacional do Senegal e ao Presidente da República do Senegal, Macky Sall.

*Sheilla Ribeiro (estagiária)