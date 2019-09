​Ulisses leva desafios dos Pequenos Estados Insulares à 74ª Assembleia Geral da ONU

O primeiro-ministro discursa sexta-feira, 27, e pela segunda vez, na 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. Ulisses Correia e Silva vai levar a mensagem sobre os desafios dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS), informou hoje o Governo em comunicado.

A mensagem do chefe do Governo, que chega hoje a Nova Iorque, vai centrar-se nos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, tendo em conta a condição de Cabo Verde “enquanto pequeno estado insular altamente vulnerável aos choques externos”.

De acordo com uma nota de imprensa enviada hoje pelo Gabinete de Comunicação e Imagem do executivo, o primeiro-ministro vai evidenciar as medidas tomadas para criação de resiliências, bem como os apoios necessários da comunidade internacional.

“Cabo Verde saiu de país pobre para menos avançado, depois graduou-se para Rendimento Médio e o objectivo não é ficar nessa estação em condições de financiamento mais penalizantes. A meta é atingir o Desenvolvimento sustentável, aliás bastas vezes defendida nos discursos de Ulisses Correia e Silva. É, nesta perspectiva, que deverá sublinhar o papel que o país desempenha no contexto dos SIDS”, lê-se.

Da agenda de trabalhos de Ulisses Correia e Silva consta participações em eventos de alto nível, nomeadamente na II Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estados e de Governo do Fórum dos Países Africanos de Língua Portuguesa e na Reunião SAMOA Pathway.

Durante a sua estada em Nova Iorque, de 23 a 27 deste mês, o chefe do Governo terá encontros bilaterais com o Presidente das Seychelles, o Presidente da República da Irlanda, a Primeira-Ministra da Noruega, entre outros encontros bilaterais, além de reunir-se com o Secretario Geral das Nações Unidas, António Guterres.

Hoje Ulisses Correia e Silva recebe o prémio “United Nations Inter Agency Task Force – 2019”, em que Cabo Verde foi distinguido como país modelo da sub-região africana, a assumir a abordagem Cidade Saudável da OMS e protagonizado o desenvolvimento de um modelo inovador e único de governança entre o Governo Central e o Poder Local.

Cabo Verde também será galardoado com o Troféu da Educação Sustentável, durante o Sustainable Educational Meeting 2019, anualmente organizado pela Fundação Millennum Education. Este prémio também vai ser recebido pelo Primeiro-ministro à margem da 74ª Assembleia-Geral das Nações Unidas.