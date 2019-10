Boa Vista acolhe Conselho de Ministros descentralizado

A ilha de Boa Vista vai acolher, na próxima semana, o Conselho de Ministros descentralizado, uma reunião do Governo e os presidentes de câmaras de todo o país.

Entre “outros pontos relevantes” da agenda, destaca-se a assinatura de dois contratos-programa com as autarquias em montantes “superiores a 19 mil contos cada”.

No primeiro dia, segunda-feira, 07, será apresentada a situação dos assentamentos informais, seguida da proposta de realojamento no Sal e na Boa Vista, visando a sua implementação de forma “participativa e colaborativa”.

No mesmo dia, acontece a socialização das políticas de habitação e ordenamento do território aos presidentes das câmaras municipais, acto que será nos Paços do Conselho da Boa Vista.

No âmbito do Programa de Requalificação Reabilitação e Acessibilidades (PRRA), o Governo vai assinar contratos-programa com as câmaras, municipais do país, para os eixos da reabilitação de habitação e requalificação de bairros em montantes de 19.800 contos cada.

A concluir o primeiro dia de trabalho, o Centro de Artesanato e Cultura (CAC) deve acolher a conferência “Desenvolvimento local e regional”, sob o tema “Desenvolvimento das ilhas”.

O propósito, lê-se no documento, é partilhar uma visão do desenvolvimento local e regional e informar sobre os objectivos, as metas, as reformas, as medidas de política e os investimentos realizados em curso para o horizonte 2017/2018”.

No segundo dia, o Governo vai reunir-se em Conselho de Ministros descentralizado num dos hotéis da cidade e haverá ainda uma reunião entre os presidentes de câmaras e o Governo.

No mesmo dia prevê-se ainda a apresentação de diversos projectos.