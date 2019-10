Conselho de Ministros aprova plano estratégico da Polícia Judiciária

​O Governo anunciou terça-feira que pretende reforçar o investimento na Polícia Judiciária, como forma de adaptar esta força policial ao combate à criminalidade organizada e apresentar-se como uma referência internacional.

Em causa está o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Polícia Judiciária para o período 2020–2030, aprovado em reunião do Conselho de Ministros, descentralizada, realizada na ilha da Boa Vista.

“No sentido de alinhar a Polícia Judiciária como uma polícia de referência na nossa região, uma polícia forte no combate à criminalidade, mas também uma polícia forte no combate a novas formas de crime, financeiros, tecnológicos, (…) é necessário fazer um conjunto de investimentos”, afirmou, no final da reunião, o ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire.

Com a aprovação deste instrumento, segue-se a definição dos montantes a realizar no âmbito do plano estratégico, para reforço de recursos humanos e tecnológicos na Polícia Judiciária.

O objectivo, sublinhou o ministro Fernando Elísio Freire, passa por “combater o crime com muito mais eficácia do que tem sido feito até agora”.

“Para que o país continue a ser forte no combate ao crime organizado, um país de referência na nossa região”, enfatizou, sobre o papel de polícia científica e de investigação daquela Polícia Judiciária.