Presidente da Republica promulgou decreto que cria Departamento de Investigação Criminal da PJ na Boa Vista

O Presidente da Republica Jorge Carlos Fonseca comunicou na sua página na rede social Facebook que promulgou o decreto regulamentar que cria o Departamento de investigação Criminal da Polícia Judiciária da Boa Vista.

O decreto foi aprovado no dia 5 deste mês, na reunião de Conselho de Ministros. Na altura, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire avançou que o departamento vai permitir à Polícia Judiciária aumentar a sua capacidade de cobertura a nível nacional.

“Vai também permitir à Polícia Judiciária reforçar a sua acção no terreno e melhorar ainda mais o combate e investigação da criminalidade organizada. Cabo Verde continuará a ser um país tranquilo, seguro, na rota do crescimento económico e do desenvolvimento”, indicou.

Conforme Fernando Elísio Freire, a aprovação do decreto resultou do processo que está a decorrer, de preparação do Orçamento de Estado para 2020.

“Naturalmente que no Orçamento isso será reflectido", garantiu.

O governante avançou que o departamento vai começar a funcionar o mais rapidamente possível, assim estiver orçamentado.