Boa Vista terá Departamento de Investigação Criminal

O Conselho de Ministros aprovou ontem a proposta do Decreto-regulamentar que cria o Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista. A proposta foi apresenta pelo Director da Polícia Judiciária, através da ministra da Justiça.

Hoje, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire avançou que o departamento vai permitir à Polícia Judiciária aumentar a sua capacidade de cobertura a nível nacional.

“Vai também permitir à Polícia Judiciária reforçar a sua acção no terreno e melhorar ainda mais o combate e investigação da criminalidade organizada. Cabo Verde continuará a ser um país tranquilo, seguro, na rota do crescimento económico e do desenvolvimento”, indica.

Segundo Fernando Elísio Freire, a aprovação do decreto resulta do processo que está a decorrer, da preparação do Orçamento de Estado para 2020. “Naturalmente que no orçamento isso será reflectido, porque está a ser criado e terá todas as condições para funcionar normalmente”.

O governante avançou que o departamento vai começar a funcionar o mais rapidamente possível, assim estiver orçamentado. “Foi criado por lei e está no orçamento, agora compete, a quem tem a responsabilidade, executar a política criminal e fazer o seu trabalho”.

Instituto do Desporto e Juventude

Também na reunião de ontem, foi aprovado o Decreto-Lei que cria o Instituto do Desporto e da Juventude. Conforme Fernando Elísio Freire, o Governo cumpriu com os jovens e com os desportistas.

“Era um compromisso do Governo, modernizar o desporto, as políticas de juventude, reforçando a arquitectura institucional e criando uma instituição que seja responsável para fazer a monitorização, o seguimento e a execução da política pública na área da juventude e do desporto”, explica.