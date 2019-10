Gilberto Silva na Cimeira da Água, em Budapeste

O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, está em Budapeste, Hungria, para participar na III Cimeira de Água (BWS/2019), que se realiza até 17 de Outubro, informou fonte oficial.

Durante a sua estada, diz uma nota informativa, Gilberto Silva irá assinar, em nome de Governo de Cabo Verde, com o ministro do Interior da Hungria, um memorando de entendimento sobre a cooperação no domínio da gestão de água.

O memorando, refere a mesma fonte, surge na sequência do reconhecimento da importância de gestão de água sustentável e no desenvolvimento da economia de ambos os países.

Assim, o documento consiste essencialmente, na gestão integrada de recursos hídricos, com enfatização no planeamento da gestão da bacia hidrográfica, tendo em vista, a protecção e desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos, monitoramento qualitativo e quantitativo das águas, mitigação dos efeitos das alterações climáticas.

Consiste também, na gestão de águas e de águas residuais, na educação, pesquisa e desenvolvimento relacionados com água, entre outros.