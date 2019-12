Ministro do Estado recebe visita de Parlamentares de São Tomé e Príncipe

O Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares , Fernando Elísio Freire recebeu, hoje, a vista de uma delegação parlamentar de São Tomé e Príncipe que se encontra em Cabo Verde, para “beber da experiência” do nosso país em vários sectores.

Nesta visita de cortesia, os parlamentares são-tomenses quiseram saber do funcionamento da gestão do desporto cabo-verdiano e conhecer a experiência nacional nesse sector.

Segundo Fernando Elísio Freire foi um encontro interessante, que permitiu trocar experiências com os parlamentares são-tomenses sobre o desporto.

“Vieram conhecer as acções que estamos a realizar a nível do desporto e da juventude, explicamos o que temos feito nos últimos anos, a nível do reforço da legislação e de preparar o país para ter um desporto para todos”.

Para o ministro de Estado, Cabo Verde está aberto a aprender com todos os países. “Estamos aqui para partilhar, porque queremos também que cada um ofereça o melhor que tem, estamos a oferecer o melhor que temos e esperamos receber também o melhor de São Tomé”.

Na mesma linha, o deputado de São Tomé e Príncipe, Maiquel Jackson do Espírito Santo afirma que a visita a Cabo Verde visa essencialmente trocar experiência em vários sectores, no sentido de recolher experiência de Cabo Verde, sobretudo a nível do desporto.

“Acreditamos que Cabo Verde está um pouco à frente e é neste sentido que também queremos encontrar com o ministro do desporto de forma a colher e partilhar experiência”, sublinha.