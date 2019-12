​Governo anuncia para breve título de residência electrónico

O Governo anuncia a implementação, em breve, do título de residência electrónico para agilizar o processo de documentação das comunidades estrangeiras residentes no país. A iniciativa vem dar resposta a uma das principais preocupações dos imigrantes no arquipélago.

A informação foi avançada este sábado, na cidade da Praia, pelo Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, durante o acto comemorativo do primeiro aniversário da criação da Associação dos chineses em Cabo Verde. “Muito proximamente vamos implementar o título de residência electrónico, um documento importante para a identificação do cidadão estrangeiro em Cabo Verde. É um documento que vem agilizar todo o processo de documentação e de renovação dos títulos de residência de todos os estrangeiros em Cabo Verde. O título de residência electrónico vai sair muito proximamente porque eu sei que é uma preocupação”, anuncia. Com o título de residência electrónico a tutela da pasta da Administração Interna prevê um ganho de tempo particularmente nas renovações.

