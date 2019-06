Governo aprova criação da Alta Autoridade para a Imigração

​O Governo aprova esta semana a equipa multidisciplinar para criação da Alta Autoridade para a Imigração (AAI), anunciou quarta-feira, no Parlamento, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.

“Esta instituição terá como papel essencial criar as condições para uma boa integração dos imigrantes em Cabo Verde, seja a nível de inclusão social, seja a nível da documentação”, precisou o governante.

Paulo Rocha anunciou a criação da instituição durante o debate com os deputados sobre a questão da segurança no país, uma iniciativa do grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

“Acreditamos que, com este processo concluído, será possível implementarmos o título de residência de estrangeiros electrónico, tal e qual o passaporte electrónico e o cartão nacional de identificação”, indicou o ministro, acrescentando que isto “facilitará o processo de renovação” de documentos.

A criação da AAI vai permitir “concentrar todos os serviços que têm a ver com imigrantes” numa única instituição, o que facilitará a vida às pessoas.

Instado se o Governo estará aberto a admitir representantes dos imigrantes na AAI, Paulo Rocha sublinhou que esta questão ainda não foi discutida, mas que “todos os cenários estão em aberto”.

Taxa de Segurança Aeroportuária

Confrontado com reclamações por parte de turistas, que dizem ficar muito tempo na fila para pagarem as taxas de segurança aeroportuária, o ministro esclareceu que o sistema implementado obriga a que as pessoas façam um pré-registo antes de chegar ao país. Fazendo-o, "não terão que enfrentar filas”.

“Estamos a trabalhar no sentido de sensibilizar e comunicar aos turistas para fazerem este pré-registo, para evitarmos esta situação”, garantiu o ministro da Administração Interna.