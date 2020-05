Lojas podem, afinal, abrir aos domingos

Governo alterou, no Boletim Oficial publicado ontem, a decisão de obrigar lojas que vendam bens alimentares de fecharem aos domingos.

Alegando que a publicação foi feita de "forma inexacta", o governo anunciou hoje que os "serviços de fornecimento, distribuição, venda e abastecimento de bens alimentares" passam a poder funcionar aos domingos e que o seu horário de funcionamento é até às 20h00.

Esta decisão vem corrigir a anterior que obrigava, no âmbito do novo Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República, que aquele tipo de estabelecimentos estavam proibidos de funcionar aos domingos e, durante a semana, podiam ter as portas abertas até às 18h00.

De recordar que o Presidente da República prolongou, no passado dia 1 de Maio que a partir do dia seguinte as ilhas de Santiago e Boa Vista iam continuar sob Estado de Emergência por um período de 12 dias devido à pandemia de COVID-19.

Estas duas ilhas, principalmente Santiago, concentram a maioria dos casos positivos registados no país até ao momento.

No passado domingo, vários supermercados e afins, bem como os seus clientes, foram supreendidos, com o encerramento dos mesmo, por parte das autoridades.

Cabo Verde, segundo os últimos dados disponíveis, tem um total de 186 casos positivos de COVID-19 sendo 127 na ilha de Santiago (124 na Praia, dois em Tarrafal e um em São Domingos), 56 na Boa Vista e um em São Vicente. Dos 186 casos confirmados no país registam-se 37 recuperados e dois óbitos.