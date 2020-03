Banco de Cabo Verde garante serviços para o sistema financeiro

O Banco do Cabo Verde (BCV) informou que irá garantir o funcionamento das instituições financeiras do país durante o período do estado de emergência. Banco central também emitiu recomendações aos bancos comerciais, incluindo a prorrogação do prazo de validade dos cartões de débito e crédito, com prazos de vencimento dentro do período de estado de emergência.

Num comunicado, o BCV assegura que continuarão a funcionar: o sistema de pagamentos, gestão de reservas e monetária, operações de levantamento de numerários pelos bancos comerciais. A instituição garante ainda o processamento de pagamento a fornecedores, processamento de pagamento a pensionistas do Fundo de Garantia Automóvel (FGA), processamento de pagamento a sinistrados com processos concluídos e direito ao recebimento, no âmbito do FGA e Central de Risco de Crédito. Entretanto, o BCV formulou um conjunto de recomendações dirigidas às instituições financeiras como a promoção de mecanismos alternativos de teletrabalho ou similares, sempre que possível e o ajuste do horário de atendimento ao público nas suas instalações, durante o período de estado de emergência. Afixar aviso em local visível em suas instalações, bem como comunicar a clientes, pelos demais canais de atendimento disponíveis, sobre o horário de atendimento e limitação de quantidade de clientes e usuários ou outras condições especiais de acesso às suas dependências, destinadas a evitar aglomeração de pessoas, são outras recomendações. Segundo a instituição, os bancos comerciais devem ainda disponibilizar meios alternativos que garantam o acesso regular às contas e saldos dos seus clientes e devem garantir o funcionamento pleno e regular das caixas automáticas e promover a prorrogação do prazo de validade dos cartões de débito e crédito, com prazos de vencimento dentro do período de estado de emergência.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.