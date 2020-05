UCID pede ao Governo para analisar o apoio financeiro ao HBS

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) pediu hoje ao Governo para analisar o que poderá fazer relativamente ao apoio financeiro para o Hospital Baptista de Sousa (HBS).

A posição da UCID foi manifestada pelo líder da bancada, António Monteiro, tendo em conta, conforme apontou, que o centro hospitalar perdeu muitas receitas o que acaba por criar grandes dificuldades ao seu desenvolvimento.

“Daí que queremos solicitar ao governo que analise o que poderá fazer relativamente ao apoio financeiro a este hospital, para que tenha as condições necessárias de poder prestar cada vez mais um serviço de qualidade aos utentes que o procuram, em termos de saúde”, instou.

António Monteiro chamou ainda a atenção do governo para a questão dos reagentes naquele hospital e para a problemática do TAC.

Para o deputado da UCID, o HBS precisa de ter um TAC instalado, uma vez que, segundo disse, a parceria do hospital para a realização desses exames poderá estar com os seus dias contados.

“Achamos muito importante que essas decisões sejam tomadas já para que o hospital possa ter o equipamento necessário e consequentemente possa responder aos utentes que o procuram”, enfatizou.

Por fim, pediu celeridade para o centro de hemodiálise, tendo em conta os doentes que estão na cidade da Praia e que precisam regressar a casa e terem os cuidados necessários.

No seguimento, o deputado do MpD, João Gomes, avançou que o serviço de hemodiálise foi atrasado por causa do estado de emergência, mas que dentro em breve as obras vão estar concluídas e o serviço estará a funcionar também dentro de pouco tempo.