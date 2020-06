«MpD não procurou consensos para proposta de lei sobre funcionamento dos tribunais» - UCID

A UCID acusa o MpD de não ter procurado o consenso necessário para aprovação no parlamento da proposta que altera a Lei nº 83/IX/2020, de 4 de Abril, que estabelece medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus. Em causa está a retoma da actividade normal dos tribunais.

Posição defendida hoje, em conferência de imprensa, pelo deputado João Santos Luís.

O documento que exigia uma maioria qualificada para a sua aprovação não passou no parlamento, com a abstenção da UCID e do PAICV.

“Quisesse o MpD realmente que a lei em questão fosse votada teria tido uma outra postura e teria procurado o consenso necessário com os restantes partidos, para que este diploma fosse aprovado”, afirma.

Esta terça-feira, em conferência de imprensa, a presidente da comissão política regional do MpD, Filomena Gonçalves, disse não entender os motivos que levaram a oposição a barrar o funcionamento dos tribunais.

Em resposta, João Santos Luís refere que o diploma foi apresentado de forma confusa e sem “mérito” para ser aprovado.

“O diploma não tem mérito para ser aprovado. É uma proposta de lei que mistura muita coisa. Entendemos que matérias que dizem respeito aos tribunais, às instâncias judiciais, devem ser acauteladas e trabalhadas numa única proposta de lei e não vir o Estado apresentar uma proposta de lei que tem matérias do tribunal e outros artigos com outras matérias”, explica.

A UCID indica que a retirada da proposta do parlamento vai permitir um novo reagendamento, e pede à maioria que sustenta o governo que “dialogue” com os partidos na oposição.

Com o chumbo da proposta de lei, os tribunais vão continuar em regime de férias judiciais, mesmo com a saída de estado de emergência em todas às Ilhas.

A ministra da Justiça já alertou para aquilo que classifica de “chumbo” ao funcionamento do sistema de prescrição e dos prazos de caducidade dos processos.