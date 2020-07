"Grande Programa de Habitação" do MpD "foi arquivado", acusa o PAICV

Maior partido da oposição acusa o MpD e o governo de manipulação de factos e de "faltar à verdade sobre a gestão financeira" do Programa Casa para Todos.

Em conferência de imprensa realizada hoje de manhã, o PAICV acusou o governo de ter abandonado as casas inseridas neste programa de habitação social "deixando-as de portas de fechadas, durante estes quatro anos, deixando milhares de famílias a morar sem dignidade".

Para Julião Varela,secretário geral do PAICV, por trás deste abandono esteve o facto de o governo "quando ganhou as Eleições, viu que não podia suspender o Programa, por causa dos compromissos internacionais". Agora, diz Julião Varela, "está acontecer aquilo que os cabo-verdianos já previam: a entrega das casas às vésperas das eleições, para aproveitamento politico e com fins eleitoralistas". "E como as Eleições para as Câmaras Municipais são as primeiras, o Governo tratou de transferir essas casas para as Câmaras Municipais, exactamente com esse objectivo e com essa estratégia", reforça.

Agora, acusa o PAICV, "depois de as casas estarem prontas, de portas fechadas e abandonadas durante cerca de 4 anos" surgem as autarquias para quem os Estado transferiu a posse de algumas das casas "entregar as chaves, a poucos meses das eleições autárquicas". E exemplifica com o caso da Câmara Municipal da Praia que, recentemente, anunciou a entrega de mais de 300 habitações "através de um processo de duvidosa transparência, uma Câmara que diga-se de passagem nunca se preocupou com o problema da habitação".

A questão da transparência na atribuição destas casas, assegura Julião Varela, era uma questão que não se punha aquando da governação do seu partido porque, explicou, era "assegurada por plataformas informáticas, com total impedimento à intervenção humana no processo de selecção o que hoje não esta assegurado", concluiu.