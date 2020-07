PAICV acusa MpD de gestão intransparente da autarquia da Praia

PAICV diz que existe quase um “apagão” das contas da Câmara Municipal da Praia. Contas da autarquia não são disponibilizadas em nenhum dos sites onde deviam estar presentes, acusa o partido da oposição.

"As Contas da Câmara Municipal não estão disponíveis nem no Sítio de Internet da Câmara Municipal, nem no do Tribunal de Contas, nem no do Banco de Cabo Verde e nem da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Relembramos que a Câmara Municipal da Praia tinha emitido cerca de 800 mil contos, em Obrigações, que, ainda, não se sabe se foram pagos ou não", acusou hoje o PAICV em conferência de imprensa.

Segundo aquele partido, a Câmara Municipal da Praia está altamente endividada e em Janeiro de 2020, a dívida era de cerca de 1,8 milhões de contos.

Dados avançados por aquele partido apontam que os principais credores da autarquia da capital eram, a 1 de Janeiro:

Alegando que há 12 anos, quando o MpD passou a dirigir a autarquia da Praia, a dívida era de "cerca de 400 mil contos", o PAICV aponta que os actuais 2 milhões de contos significam um aumento "de mais de 400%".

Números que o PAICV tem dificuldade em entender, porque, como diz, a banca comercial tem sido o principal recurso de financiamento da autarquia o que faz levantar a questão de "para onde vão os recursos que a Câmara tem" e que são gerados "com base em receitas próprias".

"A Câmara Municipal da Praia tem mais de 15 taxas principais e mais de 90 sub-tipos de licenças e taxas municipais, que cobra aos Munícipes. Mas, a sua dívida não para de crescer, porque ou não há capacidade de mobilização de recursos e parcerias (para além dessas taxas), ou não há uma gestão rigorosa dos recursos que tem disponível. A consequência é o aumento constante da dívida que, a médio prazo, será insustentável", avança o PAICV.

Também os gastos do gabinete do presidente da Câmara Municipal da Praia são alvo de escrutínio por parte do PAICV.

"De 2016 a 2019 só o Gabinete do Presidente da Câmara Municipal da Praia gastou, aproximadamente, 53 mil contos. É vergonhoso que o Orçamento do Gabinete do Presidente da Câmara seja superior ao Orçamento da Direção de Planeamento Territorial e Habitação e ao Orçamento da Direção de Topografia e Cadastro, juntos (com um orçamento acumulado de 2016 a 2019 no valor de cerca de 15 mil contos e cerca de 26 mil contos, respectivamente)".