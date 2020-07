PAICV critica gestão da Câmara Municipal da Praia

O PAICV disse que a gestão do município da praia passa por dificuldades enquanto um pequeno grupo continua a ser beneficiado.

A acusação foi feita pelo secretário-geral-adjunto, Samilo Moreira, hoje numa conferência de imprensa.

“Hoje, é evidente para todos, que o crescimento da população, nesta Cidade Capital, não foi acompanhado de uma visão de desenvolvimento que seguisse essa evolução demográfica”, afirma.

Segundo Samilo Moreira será visível, para todos, que essa evolução demográfica não foi acompanhada de medidas de política estruturantes, que dessem resposta às necessidades prioritárias da população.

“Hoje, vai se tornando cada vez mais cristalino, que a Praia não teve, particularmente, nos últimos anos e como objectivo, a defesa do interesse público e a promoção do bem comum”, indica.

Além disso, destacou Samilo Moreira, o partido que governa a Praia, há 12 anos, se concentra na rápida arrecadação das receitas, e não planifica o desenvolvimento sustentável da Capital. “O partido que governa a Praia, há 12 anos, demonstrou que a sua prioridade não são as pessoas, mas sim os negócios. E o resultado desta gestão, sem uma visão estratégica e pensando apenas nos períodos eleitorais, tem como resultados, uma grande desorganização urbanística, uma ausência do ordenamento do território, uma escassez de recursos para os que precisam mais e uma concentração de riqueza num pequeno grupo, próximo do actual poder”.

Para Samilo Moreira, a gestão na Praia tem sido caracterizada por práticas que, em nada, contribuem para credibilizar a gestão pública, para defender o interesse publico e, muito menos, para promover o bem comum.

“A Praia precisa de uma Câmara que governe com rigor e transparência, para que a sua política não beneficie apenas um pequeno grupo. A Praia precisa de uma visão estratégica, que potencie o desenvolvimento sustentável e com inclusão social”, sublinha.