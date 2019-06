PAICV insiste nas críticas à situação dos transportes para o Fogo

Nos últimos três anos, a economia da ilha do Fogo "afundou" por problemas de conectividade com o resto do país. A afirmação é do deputado do PAICV, Nuias Silva, reagindo às declarações do deputado do MpD, Filipe Santos, que acusou ontem Nuias e Eva Ortet de votarem "contra, com desaforo" sempre que são chamados "a viabilizar instrumentos de gestão ou investimentos para a ilha do Fogo".

Nuias Silva insiste e diz que houve uma redução de ligações marítimas. "Tínhamos ligações frequentes e diárias da Cabo Verde Fest Ferry - Praia, Fogo, ilha da Brava - o barco dormia na Brava e depois fazia na manhã seguinte a trajectória de frente. Hoje é segunda, quartas e sextas. A realidade não pode ser comparável", explica. No que diz respeito aos transportes aéreos, a situação é pior, sustenta, com a redução de 16 para 7 voos semanais. "Mas isso acontece tudo porquê? Não é por culpa da Binter. Acontece por culpa de um governo fraco, que não consegue negociar bem os contratos e fica refém, obviamente, das companhias aéreas, porque no processo de desmantelamento das rotas domésticas dos TACV, e do contrato com a Binter, devia acautelar todas essas situações de serviço mínimo" avança Nuias Silva termina dizendo que, hoje em dia, viajar para ilha do Fogo é uma verdadeira "saga".

