​PAICV quer políticas estratégicas no combate à insegurança e ao desemprego

O presidente da Comissão Política Regional de Santiago Sul do PAICV (CPRSS) apelou hoje ao Governo que introduza políticas estratégicas no combate ao desemprego e na falta de segurança no país, além de outros investimentos necessários.

Carlos Tavares fez esta declaração à imprensa, à margem da 25.ª Reunião Ordinária da Comissão do sector oeste da Praia, realizada em Achadinha. Conforme avançou, na visita que efectuaram em Achadinha, puderam constatar duas falhas, nomeadamente o clima de insegurança que se vive no país e o compromisso dos 45 mil postos de trabalho prometidos. Carlos Tavares indicou que “é notório” que o sentimento de insegurança a nível do país, da região e mesmo no bairro da Achadinha, tem vindo a aumentar significativamente. Nesta linha, apontou que no terreno as pessoas estão “claramente a perder a qualidade de vida” por causa da insegurança, não conseguem ter paz, com medo de assaltos na via pública e nas residências. “Apelamos ao Governo a gastar menos dinheiro nas viagens, nos carros de luxo e investir da melhor forma nas medidas e politicas que melhoram a segurança no país”, disse. Outra falha apontada por aquele responsável é a “falta de cumprimento” dos prometidos 45 mil empregos, que “claramente” vem inquietando face à ausência de resposta do Governo na criação de emprego. No seu entender, o MpD e o Governo enganaram os jovens com promessas, inclusive, ajuntou, destruíram 15 mil empregos nos últimos dois anos. “Os últimos dados do INE mostram que a cidade da Praia perdeu quatro mil empregos”, lamentou. Carlos Tavares referiu que a situação é preocupante, não só em Achadinha, mas em todo o arquipélago, realçando que esta situação precisa ser vista com mais seriedade e políticas assertivas para resolve-la. Por outro lado, indicou também que o país está a presenciar ao abandono do sector da pesca, a falta de investimentos a nível do turismo na região e outros sectores que podiam alavancar criação de emprego.

