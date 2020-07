Portal Consular passará a emitir passaportes dos emigrantes

O Movimento para a Democracia (MpD) apontou hoje que brevemente a emissão dos passaportes dos emigrantes poderá ser realizada através do portal “Portal Consular”.

O anúncio foi feito pelo deputado Emanuel Barbosa, durante a declaração política do partido que sustenta o Governo.

Na ocasião, o deputado defendeu que o partido tem feito uma pragmática parceria estratégica com a diáspora cabo-verdiana, ancorada numa efectiva visão da Nação Global tendente à construção de um futuro comum.

Neste quadro, apontou que nos últimos quatro anos, medidas de políticas conducentes a promover uma relação “mais estreita e mais profícua” entre a Diáspora e o país e que vem sendo implementadas de forma “consistente, sistemática e estruturada”.

“Está em estágio bastante avançado uma autêntica revolução no funcionamento das nossas embaixadas visando estabelecer um novo e inovador padrão de relacionamento entre as nossas embaixadas e os nossos emigrantes”, discursou.

Tal revolução se traduz na “melhoria substantiva da qualidade de serviço prestado” presencialmente nas instalações das embaixadas. Além disso, prosseguiu Emanuel Barbosa, tendo em conta o estilo de vida no estrangeiro e o contexto das restrições impostas pela COVID-19, ganha uma preponderância especial, que é a desmaterialização das embaixadas e consulados, que passa pelo “Portal Consular” que permite tanto a solicitação, como o pagamento de serviço por via electrónica.

“Aproveitamos para anunciar aos emigrantes que a emissão de passaportes que, até pouco tempo, era um bicho de sete cabeças dentro de poucos dias poderá ser realizada através do supracitado portal, permitindo-lhes, por exemplo, proceder à sua renovação sem que tenham de sair de casa”, informou.

Emanuel Barbosa enumerou ainda um conjunto de políticas para a diáspora protagonizados pelo actual governo, como a aprovação da lei do “Estatuto do Investidor Emigrante”, a abertura do consulado-geral em Nice, França e abertura do centro cultural em Lisboa.