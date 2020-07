Comissão de Ética do Parlamento vai ser criada até final do ano – Jorge Santos

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, garantiu esta sexta-feira que até final do ano vai ser criada uma comissão de ética do parlamento para resolver as “quezilas” que surgem entre os deputados.

Depois da discussão do Estatuto Especial da Praia na Assembleia Nacional, tem havido nas redes sociais alguma discussão e troca de acusações entre dois deputados, uma situação que Jorge Santos diz que não afecta o parlamento, porque são apenas acusações entre deputados, sem impacto público. “Toda essa situação é uma situação que ainda não teve um impacto público. São declarações ditas e acusações de dois deputados. É palavra de um contra a palavra do outro, portanto não é algo notório”, disse, assegurando que tem acompanhado a situação e que não recebeu nenhuma queixa formal por parte desses deputados. Jorge Santos espera que os grupos e os sujeitos parlamentares encontrem as melhores formas de ultrapassarem as “quezílias” que vão aparecendo na casa da democracia. Entretanto, informou que para situações como estas estão a trabalhar na criação de uma comissão de ética que deverá gerir essas situações. “Neste momento, está a ser preparada a resolução da criação, no regimento já está a comissão de ética, já criamos todas as condições legais que era função do parlamento e agora a sua aprovação vai depender dos sujeitos parlamentares e estou em crer que até em final do ano teremos uma comissão de ética no parlamento”, assegurou. Acrescentou que estão “na casa da liberdade” e enquanto chefe da casa parlamentar o seu dever é de “defender e garantir a integridade e a defesa das pessoas, das instituições e dos sujeitos parlamentares”. Recentemente, a deputada do partido no poder (MpD) Mircéa Delgado acusou o colega Emanuel Barbosa de agressão verbal, após votar contra o Estatuto Especial da Praia, mas este diz que é uma manobra de diversão.

