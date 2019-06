Presidente da Assembleia defende parlamento aberto com acesso à informação

A oposição deve ter todos os dados sobre a governação do país. Afirmação do Presidente da Assembleia Nacional (PAN), Jorge Santos, em declarações aos jornalistas a propósito da sua participação na Cimeira Mundial do Governo Aberto, realizada na cidade de Otava, no Canadá.

Santos, que falava hoje, na Praia, afirma que o desempenho da função fiscalizadora do parlamento exige a disponibilização de informações.

"Todas as vezes que existem reclamações, existe toda uma acção no sentido de conseguir os dados, por isso é que um parlamento aberto é compatível com o acesso a informações fiáveis. Cabo Verde vai dando passos. Neste momento, já temos uma abertura", explica.

Durante a Cimeira Mundial do Governo Aberto foram abordados diferentes temas, nomeadamente a abertura dos parlamentos à sociedade, a transparência e a corrupção, a paridade e igualdade de género, assim como a questão da participação da juventude.

"Discutimos abertamente o grande desafio de hoje, que é a questão do desemprego. Sem a participação da juventude nas políticas activas de emprego, é impossível construir soluções sustentáveis para enfrentar essa grande questão", acredita.

O Presidente da Assembleia Nacional aproveitou um encontro que teve com o vice-presidente do parlamento do Canadá para convidar o seu homólogo a visitar Cabo Verde.

Jorge Santos esteve reunido com o chefe executivo da Open Government Partnership. Do encontro saiu a vontade de se realizar em Cabo Verde uma conferência a nível da CPLP, até ao final do ano.

A visita do PAN ao Canadá decorreu durante quatro dias. Nela o líder da casa parlamentar fez-se acompanhar por uma delegação composta pelos deputados Luís Carlos Silva (MpD) e Vera Almeida (PAICV).