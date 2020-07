​Jorge Santos reafirma que aeroporto continua “uma grande prioridade” para Santo Antão

O presidente da Assembleia Nacional considerou hoje que a construção do novo aeroporto em Santo Antão continua sendo “um compromisso e uma grande prioridade” para a ilha, encontrando-se os estudos de viabilidade dessa infra-estrutura aeroportuária já concluídos.

No final de uma visita de quatro dias a Santo Antão, Jorge Santos disse que o novo aeroporto internacional desta região, a ser construído no Porto Novo, “continua sendo um compromisso e uma grande prioridade para o desenvolvimento das potencialidades da Ilha, principalmente no turismo”.

“Os estudos de viabilidade técnica e económica estão feitos e as autoridades nacionais estão a procura da melhor solução para a sua construção. Uma prioridade para 2021”, notou Jorge Santos, que terminou a visita com uma deslocação, este sábado, ao concelho do Porto Novo.

Durante a visita, o parlamentar dialogou com as populações sobre o efeito da pandemia de covid-19 nas suas vidas e analisou com as autoridades as condições de “desconfinamento responsável” e a retoma das actividades na agricultura, na pesca, no turismo e na restauração.

“A ilha começa a entrar na nova normalidade. As pessoas estão protegendo-se e cumprindo as normas sanitárias necessárias, cientes dos efeitos nefastos de covid-19”, declarou Jorge Santos, realçando o facto de as autoridades locais e sanitárias, bombeiros e a Polícia Nacional estarem a fazer “um trabalho permanente e muito profissional de prevenção e de combate à pandemia do novo coronavírus”.

Igualmente, visitou as obras em curso na ilha com investimentos dos municípios e do Governo, destacando o importante programa de requalificação urbana, habitação e desencravamento das localidades em todos os concelhos da Ilha, num investimento de mais de um milhão e quatrocentos mil contos.